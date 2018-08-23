Мужские тренды лета 2018, украденные из женского гардероба - ФОТО

Девушки официально могут кричать караул, потому что в мире приключилась абсолютная несправедливость. С недавних пор мужчины покусились на самые женственные объекты гардероба. Конечно, до платьев руки ещё не дотянулись, но тенденцию уже можно считать своеобразным возмездием: если мы в 60-х окончательно отвоевали смокинг, то в 2018 они силой заберут твой любимый клатч.

Как говорится око за око, зуб за зуб. Пока неизвестно, возможно ли остановить это безобразие. Но мы намерены действовать решительно. Только для начала внимательно изучим дело.

Случай этот весьма запутанный, особенно если учитывать, что мужчины часто воспринимают одежду как нечто, лишающее их мужественности. По этой самой причине шортами оголяется волосяной покров. Майками подчеркивается озабоченность физкультурой, которая лепит из хилого мальчишки Геркулеса. А костюм в casual-обстоятельствах часто проигрывает дуэль бомберу, потому что хулиганы сексапильнее, чем офисный планктон.

Но лето 2018 нарушило правила мужской логики. Причем дизайнеры оказались не виноваты. Герои стритстайла бесстрашно выгуливали базу и аксессуары, которые истерически приписываются женщинам. В принципе свободные джинсы и футболки можно отнести к стилю унисекс, тем более что на парнях с узкими плечами и широкими бедрами одежда с женскими лекалами объективно сидит лучше. Также считается нормальным, если мужчины носят компрессионное белье - чулки, гольфы и колготы из лечебного трикотажа. А как расценивать вот эти тренды?

Декольте

Легким движением руки расстегнулись пуговицы на рубашках и обнажилась грудь. Угадайте,что получилось? Декольте. Возможно такой стилистический ход спровоцировала нешуточная жара, которая разгулялась по Европе. Мужчины даже самой брутальной наружности комплектовали со всем подряд рубашки в мелкий горошек, гавайский цветочек, жирную полоску и клеточку виши. Особенно экстравагантные индивиды вытащили кардиган из сундука бабушки.

Розовый цвет

Вирусом розовой пантеры теперь заразился и сильный пол. Хотя использование преимущественно девчачьего цвета в мужском гардеробе всегда было темой щекотливой. Но заложенные с детства стереотипы пропагандировать старомодно, поэтому мужчины на улицах просят любить и жаловать припыленные, подслащенные и откровенно яркие монолуки. Кто-то ограничился только одной вещицей, хотя воистину интересной комбинацией можно окрестить розовый в паре с полинявшим денимом.

Шейные платки

Ив Сен Лоран некогда обмолвился, что нет зрелища скучней элегантной французской дамы,одетой в классический костюм с косынкой на шее... Но великий кутюрье же высказывался в адрес парижанок. Значит, месье не в счёт. В мужском пользовании платок становится нетривиальным и смелым аксессуаром, который ассоциируется с пионерами и бойскаутами. То есть людьми с героическим характером.

Объективно говоря, с расстегнутой рубашкой или трикотажной футболкой платок моментально охмуряет дам. Может быть, они просто завидуют.

Клатчи и мини-сумки

Известно, что мужчинам приходиться нелегко с ручной кладью. Этикет запрещает набивать карманы брюк или пиджаков, и единственной доступной опцией служит портмоне - сравнительно небольшой бумажник с различными функциональными отделениями для хранения денег, бумаг и ключей. А если он хочет большего? Например, спешит на свидание с подарком для любимой, который не вмещается в малюсенький прямоугольник кожи. Или руки хочется освободить. В новом сезоне к мужским аутфитам присоседились сплющенные клатчи - конверты и барсетки.

Правда, в стритстайл-хроники они чаще появляются именно с костюмами или в элегантном смарт-кэжуал, где рюкзак на плечах смотрелся бы диковато.

Много колец сразу

Эстеты говорят, что на одной руке нельзя носить больше двух колец (трех, если считать обручальное). Но этот железный принцип никогда не мешал рэперам, Джонни Деппу и богемным девушкам. Селебрити и дети цветов были заядлыми любителями увешивать бижутерией свои фаланги.

Видимо, большинство блогеров тоже захотели немножко расслабиться и отдохнуть от запонок. Их бессмысленно осуждать, ведь такие метаморфозы случаются ради красоты. Поменьше перстней, чтобы не походить на хулигана из Бронкса. И снимайте их во время работы, потому что печатать на клавиатуре Вам будет крайне неудобно.

cosmo.ru