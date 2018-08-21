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21 августа 2018 09:10

Юбка-саронг - 10 ярких моделей и с чем их носить - ФОТО

Юбка-саронг - один из главных трендов этого лета. Такой фасон любит, к примеру, Леандра Медин. Бесстрашная модница умело сочетает броские принты, так что советуем брать пример именно с нее. Помимо откровенно пляжных моделей, незаменимых в отпуске (Dolce & Gabbana, Ganni, On the Island), можно найти множество вариантов и для города: у Eres, Haider Ackermann и Cult Gaia, авторов другого хита сезона - плетеной сумки. Поохотиться придется за длинной Jacquemus с бахромой: как и гигантская соломенная шляпа, она постоянно попадает в категорию sold out. 

На пляж саронг (по-нашему - парео) надевайте сразу с купальником, а вот в городе сочетайте с оверсайз-рубашкой или топом на тонких бретелях и босоножками.

bazaar.ru


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