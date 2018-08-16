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16 августа 2018 09:12

Летняя классика - 10 льняных платьев на каждый день - ФОТО

Наши лучшие друзья в жару - натуральные ткани и свободный крой. Мы выбрали 10 льняных платьев, которые в летнем гардеробе просто незаменимы. Сдержанный песочный оттенок подойдет для офисных будней, равно как и белое платье-майка Iro: длина макси делает его более строгим, но не менее удобным. Ярких красок добавьте желтой моделью Three Graces с разрезами на спине, а в отпуск захватите короткое платье I Am Studio на запахе. На пляже и на яхте сине-белые полоски, будто уже выгоревшие на солнце, будут как никогда кстати. Что особенно радует, каждое можно носить с трендовыми плетеными аксессуарами. Широкополая шляпа, bucket bag, мюли - и модный летний образ готов.

bazaar.ru


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