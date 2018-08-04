Как носить черный летом и не выглядеть мрачно - 8 стильных идей - ФОТО

Некоторые девушки настолько влюблены в черный цвет, что готовы носить его круглый год, даже летом. К тому же он чудесно стройнит фигуру и делает образ элегантным.

Черный цвет прекрасен не только в монохромном варианте. В любви к этому цвету можно признаться с помощью длинного платья в белый горошек, дополненного красными босоножками на платформе.

Стильный и сексуальный черный тотал-лук можно создать всего с помощью четырех вещей: юбки с цветочным принтом, кроп-топа, босоножек с ремешками и сумочки на цепочке.

А черную футболку лучше всего дополнить юбкой с ярким принтом, например, вновь вернувшимся в моду леопардовым и белыми мюли.

Роскошный топ с открытыми плечами и большим воланом для создания стильного образа можно дополнить укороченными серыми джинсами и сумочкой цвета металлик - этого достаточно для того, чтобы выделится из толпы!

Элегантный черный комбинезон средней длины заиграет по-другому с помощью ярких аксессуаров, таких как лодочки с леопардовым принтом.

Черная юбка в пол, дополненная принтом такого же цвета не будет выглядеть уныло, если ее дополнить ярко-алыми открытыми босоножками.

Черный цвет всегда прекрасно сочетается с белым, поэтому надевай полосатую юбку с белыми футболкой, шлепанцами и роскошной сумочкой на золотой цепочке.

Черный тотал-лук может быть ярким, если юбка украшена интересным декором, а блузка имеет геометрический узор белого цвета.

edinstvennaya.ua