25 ярких и небанальных идей летнего маникюра под любой образ - ФОТО

Летом можно позволить себе отойти от привычных классических вариантов маникюра, и попробовать что-то новое, яркое и смелое. Даже, если ты всегда предвзято относилась к дизайну ногтей, в нашей подборке ты точно найдешь вариант, который захочешь немедленно попробовать! Вдохновляйся нашей подборкой nail-дизайнов и выбирай то, что ближе тебе!

Последний тренд - стиль в одежде - отображение на ногтях. Сочетай дизайн на ногтях с принтом на одежде и лови восхищенные взгляды.

Отличный образ для частых гостей стилизованных вечеринок. Он точно поможет не остаться без внимания!

Образ с драгоценными камнями - выбор роскошных женщин. Любишь делать акцент на украшениях? Дополни их стильным маникюром в красно-золотых тонах.

Желтый цвет - олицетворение солнца. Это отличное решение для поездки на море или идеальный вариант для пасмурных дней, когда яркие солнечные лучи всегда будут с тобой.

Стиль хайтек - еще одно решение для смелых особ. Без преувеличения это самый фантастический вариант nail-арта, который можно создать.

Оттенок индиго издавна считался цветом привилегированных и титулованных особ. Почувствовать себя роскошной женщиной с этим невероятным оттенком будет очень просто.

Тропики на ногтях - прекрасное решение для отпуска. Если ты только готовишься к путешествию на теплые морские берега, выбирай яркий салатовый цвет.

Красный цвет - неизменная и всегда модная классика. Смело можно сказать - все оттенки красного - выбор смелых и уверенных в себе женщин.

Вариант для тех, кто не любит скучать! А с таким ярким и разноцветным nail-артом веселье точно обеспечено! Прекрасный вариант для зажигательной вечеринки и дискотеки.

Отличное решение для праздничного вечера или похода в театр. Неяркий, но очень элегантный и заметный дизайн - воплощение этнического стиля.

Молодежный, но достаточно универсальный вариант с четкими границами по ногтю. Идеально подойдет обладательницам длинных ногтей.

Нюд-маникюр, никогда не выходящий из моды nail-арт. Отличное офисное решение и идеальный вариант для тех, кто предпочитает неброские варианты.

Прекрасный пляжный вариант, а также интересное решение для вечеринки. Стильно, модно и молодежно!

Животный принт снова в моде! Это вневременной и всегда оригинальный вариант дизайна!

Стиль 60-х легко отличить среди прочих - он выделяется элегантностью и яркостью. Вспомни знаменитых стиляг! Это про них! Такой nail-арт станет прекрасным олицетворением той эпохи.

Металлик-маникюр - еще одно смелое решение и оригинальный способ выделиться. Будет отлично гармонировать с загорелой кожей.

Обратные лунки - выбор ярких и заметных девушек. Еще один удачный вариант для создания звездного образа.

Градиент - это один из тех универсальных вариантов nail-арта, который подходит всем.

Горизонтальная геометрия - еще один вариант для обладательниц длинных ногтей.

Вариант для тех, кто любит расставлять акценты. Выбирая яркий макияж, останови выбор на нюдовом маникюре.

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