Как носить юбки и брюки с завышенной талией? - Показывает Айнур Гузель - ФОТО

Уже который сезон юбки и брюки с завышенной талией сохраняют свою популярность. И для этого есть все основания, ведь с высокой талией одежда придает образу женственность и элегантность.

В подтверждение этого представляем летние образы модного блогера Айнур Гузель.

Юбки и брюки с завышенной талией желательно сочетать с укороченными топами. Если же вы надеваете обычную футболку, то ее лучше заправить. Главное, чтобы акцент в образе был именно на талии. Это правило действует как в вечерних так и в будничних образах.