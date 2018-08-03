3 августа 2018

отправить статью
Двукратный победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов о том, чего ждать знакам Зодиака в августе

Опросы

13:12

  • 101
Двукратный победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов о том, чего ждать знакам Зодиака в августе
Как носить юбки и брюки с завышенной талией? - Показывает Айнур Гузель <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

12:42

  • 157
Как носить юбки и брюки с завышенной талией? - Показывает Айнур Гузель - ФОТО
Готовимся к осени - 6 главных обувных трендов будущего сезона <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11:50

  • 233
Готовимся к осени - 6 главных обувных трендов будущего сезона - ФОТО

3 августа 2018 12:42

Как носить юбки и брюки с завышенной талией? - Показывает Айнур Гузель - ФОТО

Уже который сезон юбки и брюки с завышенной талией сохраняют свою популярность. И для этого есть все основания, ведь с высокой талией одежда придает образу женственность и элегантность.

В подтверждение этого представляем летние образы модного блогера Айнур Гузель.

  

Юбки и брюки с завышенной талией желательно сочетать с укороченными топами. Если же вы надеваете обычную футболку, то ее лучше заправить. Главное, чтобы акцент в образе был именно на талии. Это правило действует как в вечерних так и в будничних образах. 

  


Просмотров: 157

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

11:50

  • 233
Готовимся к осени - 6 главных обувных трендов будущего сезона - ФОТО

Мода

10:50

  • 256
Жара в городе - Джессика Альба нашла модное решение - ФОТО

Мода

2 августа 09:30

  • 550
Модные платья для лета 2018 - Главные тренды, модели и цвета - ФОТО