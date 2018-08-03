Готовимся к осени - 6 главных обувных трендов будущего сезона - ФОТО

Последний месяц лета уже вступил в свои права, а значит, самое время приступить к обновлению осеннего гардероба. И мы предлагаем тебе начать с обуви!

От нарочито женственных бантов до дерзких "казаков" - главные обувные тренды осени 2018 ищи в нашем обзоре!

Банты и бантики

Идеальный вариант для модниц, предпочитающих женственный стиль - всевозможная обувь с бантами (как на мыске, так и на пятке). По большей части этот тренд распространяется на туфли и балетки, поэтому ты смело можешь выгуливать такую пару в офисе - она станет идеальным акцентом в сдержанном деловом образе.

Хищница

Леопардовый и прочие "хищные" принты продолжают оставаться в топе актуальных тенденций, поэтому если ты пока не готова к леопардовому платью или "змеиному" пальто, обрати внимание на обувь. Ботильоны "под рептилию", лодочки-"зебры" или ботинки с "кошачьим" узором - все они отлично впишутся в твой осенний гардероб и будут уместно смотреться и с демократичным сочетанием "мамины" джинсы плюс базовая футболка, и с маленьким черным платьем, и с дерзкой лаковой мини-юбкой а-ля 80-е.

Дикий Запад

Еще одна обувная тенденция, пребывающая с нами уже не первый сезон и даже не первый год. Всевозможные ковбойские сапоги и ботильоны-казаки также способны органично вписаться практически в любой аутфит. Мы же советуем тебе выгулять их с кожаной мини-юбкой и объемной толстовкой или с женственным платьем с запахом и колготками в сетку.

Коричневый - новый черный

Коричневая обувь в этом сезоне встречается почти в каждой коллекции популярных брендов,т и, видимо, нам действительно остается лишь признать, что коричневый - это новый черный. Впрочем, пусть тебя не пугает кажущаяся "капризность" этого цвета - он внесет ретро-нотку и в casual-образ, и в аутфит в богемном стиле. В первом случае дополни коричневыми ботильонами или сапогами комплект из вельветовой мини-юбки и блуз с бантом, во втором - воздушное миди-платье и объемный плащ.

"Веселые" кроссовки

Чем забавнее, тем моднее - примерно так можно охарактеризовать внешний вид актуальных кроссовок. Но "веселые" сникеры куда универсальнее, чем может показаться, поэтому продолжаем сочетать спортивную обувь с самыми разными вещами - и с платьями, и с брюками, и с комбинезонами.

Квадратный нос

Казалось бы, остроносая обувь остается с нами на века, но нет - в новом сезоне у нее появится серьезный конкурент в виде... квадратного носа. Но не пугайся - этот "привет из 90-х" лишь кажется ужасающим атавизмом, а на деле отлично сочетается с большей частью актуальных сегодня тенденций. Например, босоножки с квадратным мыском подойдут к платью-комбинации, а ботинки на плоской подошве - к объемному брючному костюму и рубашке в мужском стиле.

cosmo.ru