Жара в городе - Джессика Альба нашла модное решение - ФОТО

Лето в Баку выдалось максимально жарким, и самый главный вопрос, который мучает отечественных модниц: "что надеть в такую погоду".

Ответом на этот вопрос можно считать образ голливудской актрисы Джессики Альбы, которая отправилась на ланч в платье-рубашке в полоску, подобрав к нему белые туфли на каблуке.

Советуем обратить внимание на сочетание красного с розовым - оно уже давно стало современной классикой. Финальные штрихи - крупные черные очки и идеальная укладка, чтобы сразу было ясно: перед вами звезда.