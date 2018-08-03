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Жара в городе - Джессика Альба нашла модное решение - ФОТО
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11 интересных фактов о Джейсоне Момоа - ФОТО

3 августа 2018 10:50

Жара в городе - Джессика Альба нашла модное решение - ФОТО

Лето в Баку выдалось максимально жарким, и самый главный вопрос, который мучает отечественных модниц: "что надеть в такую погоду". 

Ответом на этот вопрос можно считать образ голливудской актрисы Джессики Альбы, которая отправилась на ланч в платье-рубашке в полоску, подобрав к нему белые туфли на каблуке.

Советуем обратить внимание на сочетание красного с розовым - оно уже давно стало современной классикой. Финальные штрихи - крупные черные очки и идеальная укладка, чтобы сразу было ясно: перед вами звезда.


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