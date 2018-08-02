Модные платья для лета 2018 - Главные тренды, модели и цвета - ФОТО

Кажется, этим летом дизайнеры решили вернуться к истокам. Вместо замысловатых фасонов и декора - чистые линии и практичные ткани. Вместо кричащих оттенков - лаконичная полоска и минималистичные синие и черно-белые принты.

Модные тенденции с подиума предписывают избавиться от лишнего и начать новый сезон с чистого листа.

Абсолютный must-have этого лета - прямое или приталенное платье из хлопка, льна или шелка. В нем будет комфортно в жаркие дни. Кроме того, это универсальная вещь, которую легко дополнить аксессуарами, чтобы кардинально изменить образ. Если вы выберете грубые сандалии - получится более небрежный образ. Предпочитаете романтику? Тогда ваш вариант - контрастная авоська и минималистичные босоножки на тонких ремешках.

Модные платья в бельевом стиле, которые в тренде уже несколько сезонов, - еще одна вещь, которую стоит добавить в ваш гардероб (если вы этого до сих пор не сделали). Такое платье из шелка в сочетании с забранными в низкий пучок волос - и можно отправляться на свидание. А если хотите создать расслабленный образ, наденьте под платье футболку, а на ноги - простые белые кеды или босоножки без лишних деталей.

Летние платья в полоску просто обязаны появиться в вашем гардеробе. Основной цвет должен быть спокойным: холодный белый, золотисто-бежевый, похожий на оттенок пшеницы, классический синий и розовый подойдут лучше всего. А вот полоски могут быть любого цвета: от светлого кофейного до более ярких темно-синего или зеленого.

Горох ворвался на подиумы еще прошлым летом. И, кажется, не собирается сдавать свои позиции. Беспроигрышный вариант - приталенное платье или длинный сарафан на тонких бретелях.

Фразу "акцент на деталях" этим летом относим не столько к аксессуарам, сколько к элементам декора. Вещи с контрастным кантом актуальны как никогда.

Еще один обязательный пункт в летнем гардеробе - платье пастельного оттенка. Цвет пыльной розы и приглушенный голубой будут идеально гармонировать с загорелой кожей. Советуем присмотреться к длинным моделям с разрезами в винтажном стиле.

Есть повод радоваться и у тех, кто предпочитает женственность любым экспериментам. Цветочный принт снова завоевывает популярность. Розы, лилии или полевые цветы - не важно. Не бойтесь, что будете похожи на клумбу. Если выбрать черное или бежевое платье, даже самый яркий цветочный узор будет выглядеть уместно.

Если же вы не сторонница лилий и роз, примерьте платья с женственными воланами и драпировками. В них так и хочется бежать вдохновлять какого-нибудь поэта. К тому же в легких сарафанах и платьях из невесомого хлопка или атласа не будет жарко даже под палящим солнцем. А на пляж не забудьте захватить соломенную шляпу.

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