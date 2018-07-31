31 июля 2018

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31 июля 2018 13:03

Главные тренды в стрижках нового сезона - ФОТО

В центре внимания этого сезона - естественная красота, непринужденность, отсылки к 90-м. Поэтому крупные локоны лучше всего заменить на легкие волны, небрежные beach waves. 

Главная задача мастера - создать стрижку, которая бы не нуждалась в ежедневной укладке. Волосы должны лежать естественно, выглядеть легкими и подвижными. 

Еще один ключевой тренд нового сезона - челки. В данном случае густые и объемные - как отсылка к укладкам культовых супермоделей 90-х.

По-прежнему актуально каре, однако этим летом оно приобретает максимально небрежный вид за счет грамотно сделанной стрижки, из-за чего не нуждается в укладке горячими стайлерами. Все текстурирующие средства наносятся руками для создания максимально натурального эффекта.

elle.ua


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