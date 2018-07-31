Уроки стиля - С чем носить MOMS JEANS? - ФОТО

С мужской рубашкой
Классическую рубашку-oversize заправьте в джинсы и подкатайте рукава. Так можно пойти в бар после работы, надев каблуки, а днем носите этот наряд с босоножками-гладиаторами (они снова вернулись в моду!)
Вариант 2: рубашка с круглым воротом
Придает французский шарм или винтажную викторианскую ноту (если это рубашка с рюшами).
С майкой
В бельевом стиле (если хотите создать более богемный образ, добавьте ботинки и шелковый шарф с узором), с классической майкой-алкоголичкой или с майкой в рубчик на тонких бретелях.
На вечер: с топом с крупными оборками
Простой и эффектный вариант для светского мероприятия. Каблуки опциональны: с ними хорошо, но и с кедами не хуже!
С простой футболкой
Норм-кор вариант - простая белая футболка (очень хорошо смотрится с мужским жакетом). Рок-н-ролльный вариант - с футболкой в честь любимой группы.
С шелковой блузой
Синоним непринужденной элегантности в лучших парижских традициях. С лодочками, легкими ботинками и сумочкой на длинном ремешке.
elle.ua