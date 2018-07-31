Уроки стиля - С чем носить MOMS JEANS? - ФОТО

С мужской рубашкой

Классическую рубашку-oversize заправьте в джинсы и подкатайте рукава. Так можно пойти в бар после работы, надев каблуки, а днем носите этот наряд с босоножками-гладиаторами (они снова вернулись в моду!)

Вариант 2: рубашка с круглым воротом

Придает французский шарм или винтажную викторианскую ноту (если это рубашка с рюшами).

С майкой

В бельевом стиле (если хотите создать более богемный образ, добавьте ботинки и шелковый шарф с узором), с классической майкой-алкоголичкой или с майкой в рубчик на тонких бретелях.

На вечер: с топом с крупными оборками

Простой и эффектный вариант для светского мероприятия. Каблуки опциональны: с ними хорошо, но и с кедами не хуже!

С простой футболкой

Норм-кор вариант - простая белая футболка (очень хорошо смотрится с мужским жакетом). Рок-н-ролльный вариант - с футболкой в честь любимой группы.

С шелковой блузой

Синоним непринужденной элегантности в лучших парижских традициях. С лодочками, легкими ботинками и сумочкой на длинном ремешке.

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