Второй день фестиваля "ЖАРА-2018": 10 самых соблазнительных образов с красной дорожки - ФОТО

Вчера, во второй день Международного фестиваля "ЖАРА-2018" звездные гости вновь прошли по красной дорожке.

Третий фестиваль "ЖАРА" проходит 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Отметим, что среди гостей были российский бизнесмен, уроженец Баку, президент Crocus Group Арас Агаларов с семьей, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навка.

Второй день фестиваля был ознаменован юбилейными вечерами Леонида Агутина, Владимира Преснякова и Валерии. В этот день также выступили EMİN, Полад Бюльбюльоглу, Zivert, Artik&Asti, Настя Задорожная, Алексей Чумаков, Ани Лорак, Анна Седокова, Аня Шульгина, Глюк'oZa, Григорий Лепс, Жасмин, Ирина Дубцова, Кристина Орбакайте, Натали, Наталья Подольская, Николай Басков, Слава, Стас Пьеха, Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Анжелика Варум, София, Юлианна Караулова, Юлия Ковальчук, Mastank, Дарья Антонюк, Гюзель Хасанова, DJ Shock, Самир Багиров, Elman, A Studio, The Jigits. Ведущие - Яна Кошкина, Яна Чурикова и Николай Басков.

Lady.Day.Az представляет 10 самых соблазнительных образов звезд шоу-бизнеса с церемонии красной дорожки второго дня фестиваля:

Анна Седокова

Кристина Орбакайте

Жасмин

Валерия

Татьяна Навка

Согдиана

Белла Потемкина

Ксения Бородина

Севда Алекперзаде

Яна Кошкина