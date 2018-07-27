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27 июля 2018 11:28

10 самых соблазнительных образов с красной дорожки фестиваля "Жара" - ФОТО

Вчера на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze состоялось грандиозное открытие третьего Международного музыкального фестиваля "ЖАРА".

Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Перед началом концерта первого фестивального дня по красной дорожке прошли звезды. Внимание поклонников и многочисленных представителей СМИ приковали к себе EMIN, Artik&Asti, Brandon Stone, Doni, Настя Каменских, Natan, Александр Панайотов, Ани Лорак, Анна Седокова, Глюк'oZa, Григорий Лепс, МОТ, Макс Барских, Николай Басков, Сергей Лазарев, Слава, Cултан, Леша Свик, İn-Grid, Айсель Мамедова, Tomas Nevergreen, DoReDoS, Градусы, Время и Стекло, Юлия Барановская, Стивен Сигал, многие другие.

Lady.Day.Az представляет 10 самых соблазнительных образов звезд шоу-бизнеса с церемонии красной дорожки:

Анна Седокова

Ани Лорак

Наталья Ионова

Айсель Мамедова

Юлия Барановская

Белла Потемкина

Настя Каменских

Юлия Ковальчук

Jiva

И, конечно же, Яна Кошкина


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