6 знаковых шляп из кинофильмов - ФОТО

В разгар лета головной убор - не просто дань моде, а необходимость. Бейсболки, платки, козырьки и панамы защищают нас от солнца, но ни один из этих вариантов не известен такой богатой киношной историей, как шляпа. Выбираем шляпы с цветами, лентами и гигантскими полями - в лучших традициях жанра.

"Унесенные ветром", 1939

Героиня Вивьен Ли появляется в соломенной шляпе с широкими полями на пикнике и сразу обращает на себя внимание окружающих. Зеленые ленты из бархата делают образ Скарлетт О'Хары еще более кокетливым.

"Забавная мордашка", 1957

Превращение милой продавщицы книг Джоанны в лицо с обложки модного журнала невозможно представить без костюмов Юбера де Живанши. Шляпки разных фасонов дополнили lady-like-образ Одри Хепберн.

"Красотка", 1990

Шляпа с лентой в горошек ознаменовала еще одно преображение и открыла Вивиан, девушке с улицы, мир светских раутов и респектабельной публики. Но даже сменив кожаное кепи на женственную шляпку, девушка осталась верной себе и доказала бессмысленность предрассудков и стереотипов.

"Мария-Антуанетта", 2005

Пышные платья, корсеты, километры оборок и кружева были по достоинству оценены Американской киноакадемией: костюмер Милена Канонера получила статуэтку за лучшие костюмы. Не последнюю роль в этом сыграли детали наряда французской императрицы - шляпы с перьями и лентами.

"Секс в большом городе", 2008

На волне популярности весенне-летней коллекции Jacquemus и, в частности, огромной соломенной шляпы многие вспомнили, что десятью годами ранее точно такую же носила героиня Ким Кэтролл - неутомимая Саманта. Она всегда отличалась от подруг не только любвеобильностью, но и смелым стилем: яркие платья и костюмы по фигуре и эффектные аксессуары.

"Поймать вора", 1955

Ницца, середина 50-х и романтическая линия, затмевающая криминальный сюжет Хичкока. Фрэнсис Стивенс в исполнении Грейс Келли носит платья-бюстье и драгоценности и даже на пляже выглядит как дива, укрываясь от солнца широкополой шляпой.

bazaar.ru