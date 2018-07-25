25 июля 2018

отправить статью
Подборка кинолент с участием Лиззи Каплан <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

10:48

  • 22
Подборка кинолент с участием Лиззи Каплан - ФОТО
Самые вызывающие выходы в свет Дженнифер Лопес <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:30

  • 141
Самые вызывающие выходы в свет Дженнифер Лопес - ФОТО
Что надо знать о родинках? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Здоровье

24 июля 22:13

  • 540
Что надо знать о родинках? - ФОТО

25 июля 2018 10:30

Самые вызывающие выходы в свет Дженнифер Лопес - ФОТО

После роли в фильме "Селена" 1997 года участница танцевальной группы Fly Girl, простая девчонка из Бронкса, Дженнифер Лопес в одночасье проснулась знаменитой. Всего за несколько лет она прошла путь от никому не известной латиноамериканской певицы до лауреата главных музыкальных премий и получившей звание одной из самых сексуальных девушек нулевых.

Fly Girls, 1992

Сценический гардероб Джей Ло сложно назвать скромным: она до сих пор носит блестящие наряды, ультракороткие топы и юбки, платья с провокационными разрезами - вспомнить хотя бы платье Versace, надетое на церемонию "Грэмми" в 2000 году. Этот наряд вошел в историю и, как говорят, стал причиной появления сервиса Google Images. 

В Versace на премии "Грэмми", 2000

Несмотря на любовь ко всему сверкающему и открытому, Лопес далеко не всегда придерживалась образа r'n'b-дивы. На церемонии "Оскар" в 2003 году она удивила поклонников элегантным нарядом Valentino, созданным по образу платья Жаклин Кеннеди.

В Valentino на премии "Оскар", 2003

Впрочем, запоминающихся выходов у именинницы немало. Предлагаем рассмотреть лучшие в нашей подборке.

  

  

  

  

  

  

vogue.ru


Просмотров: 143

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

23 июля 11:17

  • 694
10 платьев для отпуска, которые можно (и нужно) носить и в городе - ФОТО

Мода

20 июля 11:10

  • 901
25 стрижек для этого лета - ФОТО

Мода

5 июля 11:06

  • 1 165
10 лучших платьев с показа Zuhair Murad - ФОТО