Самые вызывающие выходы в свет Дженнифер Лопес - ФОТО

После роли в фильме "Селена" 1997 года участница танцевальной группы Fly Girl, простая девчонка из Бронкса, Дженнифер Лопес в одночасье проснулась знаменитой. Всего за несколько лет она прошла путь от никому не известной латиноамериканской певицы до лауреата главных музыкальных премий и получившей звание одной из самых сексуальных девушек нулевых.

Fly Girls, 1992

Сценический гардероб Джей Ло сложно назвать скромным: она до сих пор носит блестящие наряды, ультракороткие топы и юбки, платья с провокационными разрезами - вспомнить хотя бы платье Versace, надетое на церемонию "Грэмми" в 2000 году. Этот наряд вошел в историю и, как говорят, стал причиной появления сервиса Google Images.

В Versace на премии "Грэмми", 2000

Несмотря на любовь ко всему сверкающему и открытому, Лопес далеко не всегда придерживалась образа r'n'b-дивы. На церемонии "Оскар" в 2003 году она удивила поклонников элегантным нарядом Valentino, созданным по образу платья Жаклин Кеннеди.

В Valentino на премии "Оскар", 2003

Впрочем, запоминающихся выходов у именинницы немало. Предлагаем рассмотреть лучшие в нашей подборке.

vogue.ru