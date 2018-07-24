24 июля 2018

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24 июля 2018 13:11

Поп-арт в гардеробе азербайджанских селебрити - ФОТО

Яркий стиль поп-арт любим модницами во всем мире, так как демонстрирует индивидуальность и смелость "носителя" этого стиля.

В этом году поп-арт, который был ведущим направлением в живописи в конце XX века появился в коллекциях множества известных брендов, например, Dolce & Gabbana, Libertime, Versace, Prada.

Lady.Day.Az делится образами в стиле поп-арт отечественных селебрити.

Поп-арт с Мерилин Монро от Versace смело носит It-Girl  Турана Рич.  

  

Турана Рич

Отметим, что в подобном платье из коллекции Versace Ирина Шейк в конце прошлого года была на открытии новой точки Модного дома, во главе которого уже более 20 лет стоит Донателла Версаче.

Ирина Шейк на открытии бутика Versace в Лондоне

Популярная певица Нигяр Джамал, которая в данный момент находится в Москве, также демонстрирует образ в стиле поп-арт.

  

Нигяр Джамал

Вдохновляйтесь коллекциями Модных домов и смело носите жизнерадостный поп-арт!

Н. Гусейнова


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