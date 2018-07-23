Как сочетать разные цвета в маникюре - ФОТО

Маникюр из двух и более цветов прочно вошел в нашу жизнь: ни один мастер в салоне не посмотрит косо, когда вы попросите выделить несколько ногтей другим лаком. Но радугу на руках оставьте ученицам младших классов - чтобы маникюр не выглядел броско, нужно с умом подходить к выбору оттенков. Рассказываем про самые выигрышные сочетания.

Два схожих цвета

Практически беспроигрышный вариант: оригинальный, но не такой далекий от классического маникюра в один тон. Например, нежно-розовый и ярко-красный - наносите основной цвет почти на все ногти, а вторым делайте акцент на один палец. Так вы подчеркнете контраст, но маникюр не будет выглядеть крикливо. Если берете разные оттенки одного цвета, то можете выделять 2-3 пальца.

Разные цвета одной цветовой гаммы

Правильный вариант для тех, кому хочется разноцветные ногти. Вы можете взять лаки совершенно разных оттенков, но все цвета должны быть одинаковыми по температуре и каждый оттенок должен сочетаться с ближайшими к нему. Самыми удачными сочетаниями считаются розовый с фиолетовым и красным, оранжевый с желтым и лаймовым, синий с цветом морской волны и зеленым. Это не значит, что вам нужно приходить в салон с цветовым кругом и схемами сочетаний оттенков. Ориентируйтесь прежде всего на свои ощущения и не забывайте про оттенок кожи: светлокожим традиционно идут холодные цвета лаков, а сочные теплые выигрышно смотрятся на загорелых руках.

Основное правило в таком маникюре - избегать сочетания рядом цветов-антиподов, противоположных друг другу на цветовом круге. Красный с зеленым, салатовый с розовым, желтый с фиолетовым будут придавать маникюру излишний контраст. Но если вам это и нужно, никто не посмеет вам запретить - это все же ваши ногти.

Два цвета на одном ногте

Это уже смахивает на минималистичный нейл-арт. Правила сочетания цветов тут те же: можете брать схожие оттенки или миксовать цвета в пределах одной гаммы. А вот мастера придется подыскать особенно кропотливого, потому что погрешности тут неуместны - линии на ногте должны быть идеально ровными.

vogue.ru