24 июля 2018

отправить статью
Как повторить «ленивые» прически моделей <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

10:15

  • 127
Как повторить «ленивые» прически моделей - ФОТО
Как модницы носят синий цвет этим летом <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

09:38

  • 309
Как модницы носят синий цвет этим летом - ФОТО
Рецепт изумительного крема от фуд-блогера Или Мамедовой <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гурмания

09:03

  • 257
Рецепт изумительного крема от фуд-блогера Или Мамедовой - ФОТО

24 июля 2018 09:38

Как модницы носят синий цвет этим летом - ФОТО

Цвет моря и неба каждое лето выбирают многие женщины, ведь он яркий и в то же время сдержанный и глубокий. Мы расскажем, как его можно носить в 2018 году, чтобы выглядеть стильно и модно!

Как показывает практика, лучше всего синий сочетается с белым. Поэтому модную блузу с расклешенными рукавами вполне можно дополнить укороченными белыми джинсами и эффектной обувью.

Синий хорош не только в пестром варианте, поэтому платье с цветочным принтом тоже подойдет, ведь его можно дополнить яркой обувью.

Однотонное платье в пол можно подчеркнуть с помощью белых летних ботильонов и сумочки нейтрального оттенка - образ на фото модный и стильный одновременно!

Синий и голубой цвета отлично сочетаются с джинсами, поэтому топ с эффектным большим воланом в районе плеч лучше всего носить в таком сочетании.

Синий великолепно смотрится на спортивных вещах, таких, как комфортная толстовка, которая гармонично сочетается белой миди-юбкой и аксессуарами в тон.

Убить двух зайцев одним выстрелом можно с помощью трендового брючного костюма, как у Хайди Клум. Но учти, что к брюкам-дудочкам лучше всего подходит обувь на тонком каблуке, а для пары на плоской подошве лучше подойдут штаны в пол.

edinstvennaya.ua


Просмотров: 309

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

23 июля 11:17

  • 586
10 платьев для отпуска, которые можно (и нужно) носить и в городе - ФОТО

Мода

20 июля 11:10

  • 837
25 стрижек для этого лета - ФОТО

Мода

5 июля 11:06

  • 1 124
10 лучших платьев с показа Zuhair Murad - ФОТО