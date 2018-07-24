Как модницы носят синий цвет этим летом - ФОТО

Цвет моря и неба каждое лето выбирают многие женщины, ведь он яркий и в то же время сдержанный и глубокий. Мы расскажем, как его можно носить в 2018 году, чтобы выглядеть стильно и модно!

Как показывает практика, лучше всего синий сочетается с белым. Поэтому модную блузу с расклешенными рукавами вполне можно дополнить укороченными белыми джинсами и эффектной обувью.

Синий хорош не только в пестром варианте, поэтому платье с цветочным принтом тоже подойдет, ведь его можно дополнить яркой обувью.

Однотонное платье в пол можно подчеркнуть с помощью белых летних ботильонов и сумочки нейтрального оттенка - образ на фото модный и стильный одновременно!

Синий и голубой цвета отлично сочетаются с джинсами, поэтому топ с эффектным большим воланом в районе плеч лучше всего носить в таком сочетании.

Синий великолепно смотрится на спортивных вещах, таких, как комфортная толстовка, которая гармонично сочетается белой миди-юбкой и аксессуарами в тон.

Убить двух зайцев одним выстрелом можно с помощью трендового брючного костюма, как у Хайди Клум. Но учти, что к брюкам-дудочкам лучше всего подходит обувь на тонком каблуке, а для пары на плоской подошве лучше подойдут штаны в пол.

edinstvennaya.ua