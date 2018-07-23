Самые модные женские футболки этого лета - ФОТО

Ни одно лето не обходится без самого главного предмета гардероба - простой и стильной футболки, которая в 90% случаев сочетается с любым образом. Но, выбирая этот предмет одежды, важно помнить про актуальность и последние тенденции. Итак, какие футболки будут в моде летом 2018? Отвечая на этот вопрос, стоит обратить внимание на звезд street style хроники, которые в последнее время одинаково сильно любят комфорт и моду.

Стоит отметить, что летние футболки 2018 не сильно отличаются от тех, что мы носили год или даже 10 лет назад (более того, винтажные и потертые майки сейчас особенно актуальны). В сочетании с классическими блейзерами или юбками-миди ироничная майка уравновешивает образ и слегка приглушает его серьезность.

Другие модные женские футболки этого лета - лаконичные черные и белые варианты. Такие всегда должны быть в гардеробе, они одинаково удачно сочетаются и с голубыми джинсами, и с объемными брюками, украшенными аппликацией и многочисленными деталями.

Неплохой способ удачно вложиться в одежду - купить майку с логотипом. На волне популярности логомании одежду с названием бренда можно сочетать с чем угодно: с классическими костюмами, короткими юбками, джинсами, брюками-дудочками, шортами из денима и с другой одеждой. Такая футболка легко впишется даже в вечерний look, например, если дополнить образ массивными серьгами или другими эффектными аксессуарами.

Винтажные футболки и мерч пользуются особой популярностью этим летом. Модные блогеры стряхнули пыль с маек времен 80-90-х, и теперь носят их вместе с новинками из последних коллекций. С помощью такого предмета гардероба можно быстро создать стильный и универсальный образ на каждый день. Майка с концертного тура любимой группы будет отлично смотреться и днем, например, с узкой юбкой и туфлями на каблуке, и вечером - в компании шорт и яркого бомбера.

elle.ru