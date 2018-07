Как относиться к моде осознанно - 6 простых правил - ФОТО

1.Раз в сезон составляйте список того, что собираетесь носить.

"Buy less. Choose well", если цитировать Вивьен Вествуд. Такой подход систематизирует ваш гардероб - это раз. И два - оградит от спонтанных покупок. Если вы планируете купить новые джинсы и шарф, потому что похолодало, то сделайте список необходимых вещей на осень и следуйте ему (неважно, где вы покупаете одежду - онлайн или офлайн). Так будет меньше соблазнов купить еще один свитер и еще вот это платье в цветочек.

2.Отдавайте ненужные вещи нуждающимся или в переработку.

Как показывает опыт, если вы не надевали вещь больше года, то вряд ли когда-нибудь еще наденете ее. Отсортируйте ненужные вещи и попрощайтесь с ними любым из двух способов. Первый - отдать на переработку, например, в H&M: принимают вещи в любом состоянии, главное, чтобы они не были сделаны из кожи, латекса и металла. Второй вариант - отдать вещи нуждающимся.

3.Покупайте вещи у других людей.

И продавайте свои! По прогнозам экспертов, к 2022 году рынок подержанной одежды вырастет с двадцати миллиардов до сорока, а через десять лет и вовсе обгонит масс-маркет. В городе для этого есть секонд-хэнды и различные группы в фэйсбуке.

4.Устраивайте свопы.

Можно сделать традицией собираться на swap party (вечеринку с обменом вещей): испеките пирог, позовите подружек и обменяйтесь, например, платьями, которые вы не носите. Денег на этом не заработать, но получится как минимум весело, да и возможность обновить гардероб, не потратив при этом ни копейки, всегда радует.

5.Интересуйтесь вещами, которые вы носите или планируете купить.

Занимательнее всего это делать через приложения, поддерживающие sustainable fashion. В Good on you можно узнать, как выбранная вами марка одежды влияет на планету. А в приложении My EP&L, разработанном конгломератом Kering, нужно задать параметры одежды или обуви (состав и регион производства), чтобы посмотреть, сколько природных ресурсов было потрачено на производство конкретной вещи.

6.Не ориентируйтесь на тенденции.

Потому что чаще всего их задача сводится к одному - заставлять нас покупать новые вещи каждый сезон.

Не заходите в магазин, чтобы поднять себе настроение. Особенно это касается масс-маркета: если вам кажется, что покупка нового платья в цветочек, которых у вас и так в гардеробе с десяток, поднимет настроение, то вам только кажется. Скорее всего, на следующий день радость от покупки куда-то улетучится, и плюс к этому окажется, что в наряде из полиэстера невыносимо жарко летом.

