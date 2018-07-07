Создаем модный образ с платьем и удобной обувью - 6 свежих идей - ФОТО

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7 июля 2018 11:04

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В кроссовках или кедах можно отправиться в длительную экскурсию, на природу или в лес, потому что это самая удобная обувь. А если подобрать к ней модное платье, то образ получится стильным и женственным!

Полоска - один из самых главных принтов лета 2018, а еще она отлично сочетается со спортивной обувью, особенно, если это платье-рубашка и серебристые кеды.

Модные кроссовки смотрятся круто не только в сочетании с джинсами, но и длинным белым платьем, и объемным джинсовым жакетом.

Как носить платья с кроссовками и выглядеть стильно? Выбирай платья в пол, которые вообще великолепно сочетаются со спортивной обувью, особенно из струящейся ткани и в модную этим летом клетку.

Под спортивные сникерсы прекрасно подойдет и платье с открытой линией плеч и акцентом на талии. Простенький, на первый взгляд, образ заиграет по-другому если дополнить его модным украшением - крупными серьгами.

То, что вчера носили исключительно с туфлями на шпильке, в 2018 году можно и нужно носить с кроссовками. Модное звучание образу с нежным платьем придадут высокие носки и спортивные очки.

Не забываем об элегантных вариантах, без которых никак. Для создания стильного образа с кроссовками нужно всего лишь платье прямого кроя и миниатюрная сумочка. Теперь ты точно знаешь, как носить кроссовки летом 2018!

edinstvennaya.ua


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