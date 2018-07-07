C чем носить шлепанцы, чтобы выглядеть стильно - 8 модных идей - ФОТО

Летом 2018 обычные шлепанцы стали самым настоящим трендом. Узнай на какие фасоны стоит обратить внимание, а главное, с чем их лучше сочетать!

Если выбрать черные лаковые или пластиковые шлепанцы, дополнить их белой юбкой плиссе и тонким свитером свободного кроя, то получится модный образ в классическом стиле!

Элегантный образ со шлепанцами может состоять из черных вещей: свитера и асимметричной юбки, которые великолепно дополнять шлепанцы на небольшой танкетке.

Романтичный и женственный образ получится, если выбрать шлепанцы в светлой цветовой гамме и надеть их в сочетании с полосатой миди-юбкой и укороченным топом.

Стильный кэжуал создать проще простого. Для этого нужна оверсайз футболка черного цвета, белая мини-юбка и сумочка с ярким принтом.

Если ты любишь обращать на себя внимание, то надевай платье нетривиального дизайна и бери большую сумку необычной формы.

Массивные шлепанцы можно дополнить черной футболкой и модной прозрачной юбкой в пол - на контрасте все будет выглядеть стильно.

Шлепанцы гармонично сочетаются с модными укороченными джинсами прямого кроя и черной водолазкой. В таком виде можно даже пойти на работу.

Еще один удачный вариант для офиса - белые чиносы с футболкой, дополненные черным жакетом и шлепанцами в тон.

edinstvennaya.ua