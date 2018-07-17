Модные шорты - 7 правил, которые помогут избежать провала - ФОТО

Самая удобная одежда для лета - конечно же, шорты. Носить их одно удовольствие, а отличить хорошие модели от неудачных довольно просто.

Пункт 1

От велосипедок лучше воздержаться, так как облегающие шорты не всегда выгодно подчеркивают фигуру.

Пункт 2

Шорты не должны плотно прилегать к ноге. Чем больше они болтаются, тем лучше.

Просторные шорты, выглядят так, как будто вы сами только что отрезали брючины от джинсов, место отреза не застрочено, не обметано и ничем не украшено.

Пункт 3

Шорты могут быть не только джинсовыми и не только короткими (главное, чтобы не обтягивали).

Вариант с простыми спортивными в сочетании с классической рубашкой или свитером вполне возможен.

Пункт 4

Помните, что верх тоже не должен обтягивать. И не пытайтесь заправить свитер в шорты целиком, а то получится вот так:

Пункт 5

Не стоит пренебрегать льняными шортами.

Пункт 6

Рюшечки - не всегда хорошо. Их можно оставить для дома.

Н. Гасымова