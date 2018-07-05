Роскошные платья Valentino - Самый сильный показ Недели - ФОТО

Заглавной темой шоу Valentino стала опера, а главной незримой музой показа и источником вдохновения для Пиччоли - дива Мария Каллас и расцвет ее карьеры (и безупречного стиля!) в середине 1960-х.

Огромный парик "с начесом" (похожий, оказался очень к лицу Кайе Гербер), асимметричное шелковое платье кобальтового синего цвета с фантазийной накидкой, на создание которого у ателье ушло 1120 часов. Цветочные головные уборы-шлемы; перья; тяжелый шелк; игра с пропорциями; огромные банты на воротнике и необычайно сочные цвета - детали подлинного ретро-шика. Овации. Занавес.

Как сообщает Lady.Day.Az, когда в финале кутюрного показа Valentino под аккомпанемент Марии Каллас на поклон к публике вышел креативный директор Пьерпаоло Пиччоли - звездные гости (в их числе были и Эмбер Херд, и Наталья Водянова, и, конечно, сам Валентино Гаравани) не смогли сдержать эмоций и стоя аплодировали дизайнеру. Без сомнения, под занавес кутюрного марафона показали одну из самых сильных ее коллекций.