10 лучших платьев с показа Zuhair Murad - ФОТО

Еще один известный ливанский модельер Zuhair Murad представил в Париже новую коллекцию haute couture: платья, которые мы уже совсем скоро увидим на красных дорожках будущих кинопремий. Зухаир Мурад вновь отдал предпочтение сложным аппликациям, многочисленным деталям и насыщенной палитре, отсылающей к цветам драгоценных камней.

Отметим, что звездой прошедшего показа стала Алессандра Амбросио, знаменитая модель дважды вышла на подиум во время шоу.

Lady.Day.Az представляет 10 лучших платьев прошедшего показа: