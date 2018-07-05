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5 июля 2018 11:06

10 лучших платьев с показа Zuhair Murad - ФОТО

Еще один известный ливанский модельер Zuhair Murad представил в Париже новую коллекцию haute couture: платья, которые мы уже совсем скоро увидим на красных дорожках будущих кинопремий. Зухаир Мурад вновь отдал предпочтение сложным аппликациям, многочисленным деталям и насыщенной палитре, отсылающей к цветам драгоценных камней.

Отметим, что звездой прошедшего показа стала Алессандра Амбросио, знаменитая модель дважды вышла на подиум во время шоу.

Lady.Day.Az представляет 10 лучших платьев прошедшего показа:

  

  

  


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