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5 июля 2018 10:39

Фото дня - Приянка Чопра в идеальном для свиданий образе (титул)

Индийская актриса Приянка Чопра продолжает вдохновлять модную общественность своими образами. Последнее время стилисты разнообразили гардероб звезды европейскими марками, хотя раньше знаменитость выбирала исключительно индийские бренды.

Как сообщает Lady.Day.Az, вчера Приянка была замечена на одной из улиц Нью-Йорка. Для своего выхода Чопра выбрала платье-тренч Diane Von Furstenberg в светло-вишневом оттенке и босоножки Alexandre Birman. Свой образ она дополнила сумкой Fendi и очками в стиле 90-х.


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