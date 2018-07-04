Как прошел кутюрный показ Chanel - ФОТО

Каждый новый показ Chanel - настоящий сюрприз. Выдумщик Карл Лагерфельд превращал Гран-Пале в космодром, супермаркет, греческие развалины, бульвар, Северный полюс с настоящими ледяными глыбами, тропический остров с водопадами, осенний сад. На этот раз дворец превратился в атмосферную набережную Сены с букинистическими развалами. Модели фланировали в твидовых костюмах с разрезами по бокам и многоярусных платьях. Здесь нашлось место не только расшитым стразами и перьями вечерним платьям, но и вполне функциональным вещам на каждый день.

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