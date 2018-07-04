4 июля 2018

отправить статью
Французский пучок Рози Хантингтон-Уайтли <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

10:30

  • 202
Французский пучок Рози Хантингтон-Уайтли - ФОТО
Как прошел кутюрный показ Chanel <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

09:51

  • 234
Как прошел кутюрный показ Chanel - ФОТО
Фото дня – Ультрамодный купальник Самиры Агаевой

Мода

09:00

  • 543
Фото дня – Ультрамодный купальник Самиры Агаевой

4 июля 2018 09:51

Как прошел кутюрный показ Chanel - ФОТО

Каждый новый показ Chanel - настоящий сюрприз. Выдумщик Карл Лагерфельд превращал Гран-Пале в космодром, супермаркет, греческие развалины, бульвар, Северный полюс с настоящими ледяными глыбами, тропический остров с водопадами, осенний сад. На этот раз дворец превратился в атмосферную набережную Сены с букинистическими развалами. Модели фланировали в твидовых костюмах с разрезами по бокам и многоярусных платьях. Здесь нашлось место не только расшитым стразами и перьями вечерним платьям, но и вполне функциональным вещам на каждый день.

   

  

  

  

  

  

  

  

bazaar.ru


Просмотров: 234

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июля 11:44

  • 1 084
Фото дня - Идеальный образ для жаркого лета от Несрин Джавадзаде

Мода

3 июля 11:11

  • 444
Главное о кутюрном показе Dior - ФОТО

Мода

3 июля 10:05

  • 402
12 лучших образов Марго Робби за прошедший год - ФОТО