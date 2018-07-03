Фото дня - Идеальный образ для жаркого лета от Несрин Джавадзаде

Недавно мы делали подборку летних образов на основе гардероба азербайджанской актрисы Несрин Джавадзаде, добившейся успеха в Турции. Сегодня она признанная звезда турецкого арт-хауса, дважды лауреат престижной кинематографической премии "Золотой апельсин", одна из знаковых фигур современного турецкого интеллектуального кино.

Актриса часто мелькает на обложках международного глянца и своим безупречным стилем вполне может считаться иконой. Яркая на страницах глянца, в повседневной жизни актриса выбирает максимально простые наряды. За ее образами в Instagram следят около 800 тысяч поклонников со всего мира.

А вчера Несрин поделилась фотографией, где предстала в модных джинсах и романтичном топе. Отличный образ для всех, кто не хочет расставаться с денимом даже в эту жару.

Н. Гасымова