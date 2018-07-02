2 июля 2018

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Клэр Уэйт Келлер показала коллекцию-трибьют Юберу де Живанши <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Клэр Уэйт Келлер показала коллекцию-трибьют Юберу де Живанши - ФОТО
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2 июля 2018 13:55

Клэр Уэйт Келлер показала коллекцию-трибьют Юберу де Живанши - ФОТО

"Все знают его наряды для Одри Хепберн. Гораздо меньше внимания всегда было приковано кейпам, платьям архитектурного кроя, работе со струящимися тканями... Представить его наследие в новом свете стало для меня чудесным опытом", - делилась на бэкстейдже креативный директор Givenchy Клэр Уэйт Келлер. Накануне в саду Национальных архивов Франции модный Дом представил коллекцию haute couture осень-зима 2018, ставшую трибьютом скончавшемуся в марте этого года Юберу де Живанши.

Никаких маленьких черных платьев - в коллекции из 42 образов Келлер сделала акцент на той части творчества дизайнера, которая была меньше связана с Голливудом и больше - с чистым искусством: объемные кейпы из перьев, вечерние платья с графичными вырезами, пальто, расшитые серебряными пластинами, наряды, напоминающие рыцарское облачение, в котором вместо кольчуги - тончайший плиссированный шелк и бархат. Дизайнер собрала на подиуме главные архивные хиты Живанши с поправкой на современные материалы и искусную работу мастериц ателье Givenchy, выход которых стал такой же полноценной частью шоу, как и традиционный поклон дизайнера. Под ностальгический саундтрек, разумеется, Moon River.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

elle.ru


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