4 пары удобной летней обуви, в которой можно танцевать до утра - ФОТО

Лето - время фестивалей и танцев у бассейна, а значит пара модной и комфортной летней обуви точно должна быть в твоем гардеробе. Мы выбрали 4 идеальных варианта!

Плетеные туфли на небольшом каблуке

Летом 2018 в моде все плетеное. И речь не только о шляпках и сумочках, но и о вполне элегантных туфлях, вроде эти закрытых, что ты видишь на фото.

Открытые босоножки на небольшой шпильке

Специально для тех, кто не мыслит себя без каблуков, есть прекрасный вариант - модные открытые босоножки с литой шпилькой средней высоты. Есть похожая модель и с толстым каблуком.

Босоножки на сплошной подошве

Толстая сплошная подошва - настоящий хит лета. Помимо того, что она увеличит твой рост на пару сантиметров, в них удобно не только танцевать, но и совершать длительные прогулки.

Сандалии с ремешками

Ремешки - безусловный тренд лета 2018, потому такие сандалии придутся весьма кстати. К тому же, плоская подошва подходит всем!

edinstvennaya.ua