Отложить до зимы: маникюр, который не стоит делать летом - ФОТО

Мы не говорим, что эти дизайны ужасны. Вовсе нет! Они очень даже хороши, но не когда на улице жара, а на тебе легкий сарафан и босоножки. В нашей подборке варианты маникюра, которые не стоит делать летом.

Черный лак

Черные ногти - это стильно и вне моды, но только не летом. Так что дай любимому черному лаку отдохнуть - раньше октября он тебе не потребуется.

Ногти-когти

Заостренные и слишком длинные ногти давно не в моде. Но что нам до моды, если нравится! И все же летом от слишком длинных и острых когтей хочется спрятаться, да подальше. Особенно если они накрашены темным лаком и украшены стразами.

Блестки и стразы

Блестки - это чудесно! Они сверкают и переливаются на солнце, создают игривое настроение. Но тут главное - не переборщить. Не стоит покрывать блестками и стразами все ногти, если ты не планируешь быть Снегурочкой на новогодней вечеринке. То же самое касается перламутровых золотых и серебряных лаков.

Серый и компания

Серый, хаки и компания - благородные, роскошные цвета, не спорим. Но, опять же, для осени или зимы. Летом они теряют свою привлекательность и кажутся скучными и унылыми.

Винные и бордо

Винный, бордо, вишневый - обожаем эти цвета! Но для лета они темноваты. Во‑первых, эти оттенки на ногтях лучше гармонируют с темной одеждой. А летом мы все же чаще ходим в светлых и ярких вещах. А во-вторых, темные лаки визуально делают твою кожу еще более бледной. Оно тебе надо летом?

cosmo.ru