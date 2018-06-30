30 июня 2018

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4 способа освежить надоевшие джинсы <span class="color_red">- ФОТО</span>

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30 июня 2018 09:04

4 способа освежить надоевшие джинсы - ФОТО

Бывают такие моменты, когда хочется освежить гардероб и душа требует каких-то оригинальных решений. Выйти за рамки привычного "сходила в магазин-купила вещичку" часто помогает хэндмейд. Это к тому же возможность оживить старые и поднадоевшие вещи.

Возьмем, к примеру, джинсы. Без них никуда, у всех они имеются. Чаще всего джинсы обретают вторую жизнь после простых манипуляций с ножницами, вжух-вжух - и брюки превращаются в элегантные шорты. А как придать джинсам обновленный вид, не прибегая к столь радикальным мерам? Вот несколько вариантов.

Надписи

  

Да, так просто. Вдохновляющая цитата из книги, строчки из любимой песни или же фраза уважаемой вами личности (только не забудьте проверить ее на точность и подлинность) - все украсит ваши джинсы. В ход могут пойти иголки и нитки, при желании - перманентные маркеры. Поделитесь своими идеями с миром.

Бусины

  

Жемчуг и всевозможные бусины - еще один прекрасный способ задекорировать джинсы. Они давно стали мелькать в магазинах и в масс-маркетах, но при желании подобную стильную вещь можно организовать самостоятельно, подключив к делу безграничные просторы фантазии и свои золотые ручки.

Краски

  

Другой весьма интересный вариант: превратите свои джинсы в полотно, вооружитесь специальными красками и кистью, а дальше - что ваше чутье художника прикажет. Можно вдохновиться примерами других оригинальных модников, используя трафареты или вырисовывая цветочки. Ну или просто подражайте Поллоку, разбрызгивая краску.

Вышивка

  

Не даром же прошли уроки труда в школе - кто крестиком умеет вышивать, кто гладью,а кто-то и всеми вышеперечисленными техниками. При желании можно найти туториалы и вышить какую-нибудь невероятную, например, цветочную композицию. Сами выбираете цветовую гамму, которая будет наилучшим образом гармонировать с вашим гардеробом. Ну, а если вышивка гладью - это не про вас, попробуйте грубые стежки белыми нитками - выглядит свежо и эффектно.

cosmo.ru


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