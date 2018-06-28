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28 июня 2018 10:54

10 платьев со спущенными плечами, которые обожают француженки - ФОТО

Тренд на платья со спущенными рукавами ввела в свое время одна из главных икон стиля Франции Брижит Бардо. Такой наряд - самый привлекательный способ выглядеть расслабленно, чувственно и в меру сексуально, а открытая зона шеи и плеч придаст образу хрупкость и женственность. В этом сезоне парижские модницы вспоминают культовые образы актрисы, интерпретируя их в повседневные наряды. Такие платья идеально дополнят лодочки, эспадрильи на танкетке, а также классические балетки и сандалии на плоском ходу.

Интерпретация от австралийского блогера Джесси Буш: платье в тонкую голубую полоску Isa Arfen, которое модница дополнила очками в роговой оправе и бежевыми мюли.

  

  

  

  

  

bazaar.ru


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