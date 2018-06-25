Результат за меньшие деньги - Как выглядеть «дорого», а тратить немного - ФОТО

Спорт под названием "канарейку за копейку, чтоб пела и ничего не ела" освоить может далеко не каждый. Чтобы находить и покупать вещи по доступной или смешной цене и при этом выглядеть на миллион - надо не только иметь глаз профессионального стилиста, но и быть в меру удачливым...

Некоторым этот спорт просто не интересен. Некоторые даже не знают о его существовании. Некоторые успешно практикуют и даже являются чемпионами в своем кругу.

Как и в любом спорте, многое зависит от генетики,но также важны регулярные тренировки и правильная техника. Мы постарались сформулировать базовые упражнения и описать технику их выполнения, и - при должном усердии - ты получишь свое первое"золото" уже в этом сезоне!

Признаки "дорогого" гардероба

Начнем с критериев, на которые будем ориентироваться в процессе шоппинг-охоты. По каким критериям мы оцениваем чей-то внешний вид как "дорогой", а чей-то как "дешевый"? Обувь и сумка - самые явные индикаторы вкуса и кошелька. Причем в большинстве случаев хороший вкус с лихвой окупает выбор даже самого демократичного бренда.

Что однозначно тебя "выдаст" - это вещи-копии. Ты скажешь: но как по внешнему виду можно понять, что у меня не оригинал сумки BIRKIN, а копия? По контексту и остальным вещам. Сумка выглядит подозрительно новой, а ручки уже потерлись - так ведет себя искусственная кожа, подделка. Ты в туфлях Valentino, и у тебя безвкусный маникюр и неподходящая прическа? Подделка. Вообще, отличие так называемого "дорогого" внешнего вида в его уместности. Обладательница настоящих шпилек VALENTINO точно не наденет их в метро (все-таки жалко), а если окажется все-таки в общественном транспорте, ее общая ухоженность и другие аксессуары поддержат достоверность образа.

Что создает образ человека с отличным вкусом и внушительными расходами на гардероб - так это детали. Твои сумка и обувь могут стоить очень мало, но если у них будет хорошая фактура, ровный цвет, идеальные швы,мало деталей и красивая фурнитура - выглядеть они будут отлично!

Вообще, вещи сшитые из миллиона деталей с миллионом декоративных элементов маскируют дешевизну сырья (шьется из обрезков, оставшихся после производства более дорогой продукции, а декор в избытке призван создать впечатление о "дизайне", но дизайн - это не розочки на торте, это уважение к материалам и внимание к формам,фактурам и объемам).

Прокачиваем стиль. Упражнение № 1

В качестве тренировки № 1 рекомендую сходить в пару магазинов сумок и обуви известных дизайнерских брендов и внимательно рассмотреть все детали дорогих качественных изделий. А потом оценить по этим же параметрам сумки и обувь в любом магазине с недорогим ассортиментом. Во‑первых, ты увидишь разницу. Во‑вторых, с высокой вероятностью, ты обнаружишь что-то "совсем как PRADA" по доступной цене и сможешь вознаградить себя за усердие.

Ты наверняка часто встречала подборки "дешево-дорого", когда одинаковые образы собираются из только дорогих вещей или только из вещей масс-маркета. Нам бывает трудно правильно определить дешевый вариант в том случае, когда вещи отлично сидят на человеке и имеют опрятный вид (не мятые, аккуратно застегнуты, не перекручены, держат форму). Отличная посадка создает ощущение индпошива или исключительных лекал (что может позволить себе только дорогой бренд). При этом я знаю людей, на которых вещи из Zara или Sela сидят идеально и смотрятся прекрасно, а также тех, на ком вещи из самых дорогих бутиков висит бесформенными мешками.

Упражнение № 2

Сходи в 3−5-10 разных магазинов в комфортном для тебя ценовом сегменте и в более низком и найди тот, где вещи сидят на тебе идеально. Не просто хорошо или нормально,а идеально - это значит оптимально соотносятся с твоими формами, в районе рукава и плеча не образуют заломов, на жакетах, платьях, блузках, нет провисания или лишнего объема на спине в районе талии, брюки не собираются смешными складками на штанинах ни спереди, ни сзади, карманы не выворачиваются, застежка рубашки на груди не натягивается на пуговицах. Вот именно такая посадка будет твоим эталоном, и даже если вещь стоит не дорого, выглядеть в ней ты будешь намного более ухоженно, чем в аналоге даже более дорогого бренда, но с проблемной посадкой. Признай!

Выбираем материал

Важно, из каких материалов сделаны вещи. Есть множество женщин, для которых критерием "хорошая вещь, надо брать" является состав ткани - они признают только натуральные (хлопок, шерсть, лен и шелк). При этом надо помнить про 2 момента:

Если готовая вещь стоит до 200 AZN в магазине, то она однозначно сшита из недорогого и не лучшего по качеству натурального материала, который очень быстро (фактически - при первом же выходе) потеряет внешний вид новой вещи - помнется, деформируется. Чтобы натуральная ткань сохраняла свой вид новой и качественной, она должна быть произведена из лучшего сырья и с использованием дорогих технологий. например, бывает просто шерстяной свитер и свитер из шерсти альпаки - разница в цене может быть в 100 раз. Но свитер из альпаки не скатается и не растянется даже спустя 10 лет, а просто шерстяной из недорогой пряжи потеряет свой вид через 2−3 выхода.

Натуральные ткани требуют деликатного обращения и плохо переносят стирку - шерсть и лен садится, шелк деформируется, хлопок чаще-всего теряет мягкость. И это еще одна причина, почему покупая вещи из натуральных тканей в недорогом магазине вы гарантируете себе помятый внешний вид.

Как же быть с выбором материалов? Самые дорогие и известные бренды уже давно заботятся о внешнем виде своих клиентов и активно используют новые технологические искусственные (не путать с синтетическими) ткани, такие как поливискоза, триацетат. Эти ткани произведены из натурального сырья с использованием новейших технологий и позволяют изделию сохранять свой вид сколь угодно долго - не мнутся в машине, не растягиваются в коленках, не скатываются и не цепляются.

Упражнение № 3

Достань все-все-все из своего гардероба и распредели все вещи на "выглядят хорошо и ухоженно" и "выглядят поношенными и несвежими". Во второй группе окажется, в числе прочего, скатавшийся и деформировавшийся трикотаж - и это отдельная категория вещей, который могут как повысить твой статус, так и представить тебя человеком, который спит ночью и ходит днем в одном и том же. После этой сортировки внимательно изучи ярлычки - состав ткани и рекомендации по уходу. И сделай выводы!

В целом, бюджетный и при этом достойный гардероб собрать реально. Просто не позволяй себе компромиссов и покупай только то, в чем выглядишь на миллион!

cosmo.ru