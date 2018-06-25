25 июня 2018

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Безупречный наряд для летних прогулок от Виктории Бекхэм

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Безупречный наряд для летних прогулок от Виктории Бекхэм
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25 июня 2018 10:40

Безупречный наряд для летних прогулок от Виктории Бекхэм

Парижская неделя мужской моды в самом разгаре: город переполнен звездами всех мастей, спешащих на показы. Среди завсегдатаев модных шоу - Виктория Бекхэм.

Как сообщиет Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, папарацци поймали дизайнера у дверей отеля. Для прогулки по французской столице Виктория выбрала свой фирменный комплект: небрежно подвернутые джинсы-бойфренды и белую футболку, словно с мужского плеча. "Базовый" образ разбавили знаковые аксессуары: солнцезащитные очки-маска в пол-лица, массивное серебряное колье и лодочки ярко-оранжевого цвета. Все гениальное просто!


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