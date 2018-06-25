Безупречный наряд для летних прогулок от Виктории Бекхэм

Парижская неделя мужской моды в самом разгаре: город переполнен звездами всех мастей, спешащих на показы. Среди завсегдатаев модных шоу - Виктория Бекхэм.

Как сообщиет Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, папарацци поймали дизайнера у дверей отеля. Для прогулки по французской столице Виктория выбрала свой фирменный комплект: небрежно подвернутые джинсы-бойфренды и белую футболку, словно с мужского плеча. "Базовый" образ разбавили знаковые аксессуары: солнцезащитные очки-маска в пол-лица, массивное серебряное колье и лодочки ярко-оранжевого цвета. Все гениальное просто!