9 худших звездных нарядов недели - ФОТО

Кожаный абажур, маскировочный костюм и красный парашют вместо платья - смотрим самые худшие звездные образы этой недели.

Белла Хадид

Образы в стиле 90-х по‑прежнему актуальны, но не в случае Беллы, чей наряд буквально умоляет свою хозяйку отправить его в утиль.

Ноа Сайрус

Младшая сестра Майли явно освоила искусство маскировки - в своем костюме она может смело скрываться от поклонников и в лесу, и в поле.

Каприс Буре

Платье из обоев, туфли-копытца и блонд в стиле нулевых - образ Барби на пенсии явно не лучший выбор для выхода в свет.

Гвендолин Кристи

И еще один пример ситуации, когда пресловутое черное платье обеспечивает не удачный выход, а модный провал - наряд сделал Гвендолин массивнее, чем в реальности,а головной убор и вовсе выглядит траурной шляпкой.

Брайс Даллас Ховард

Несмотря на то, что красный цвет явно к лицу Брайс, с фасоном она определенно не угадала - платье сделало плечи массивными и добавило актрисе возраста.

Дуа Липа

Этот образ Дуа вызывает у нас сразу два вопроса: зачем певица надела этот берет и как она контролирует подол платья, разрез на котором довольно навязчиво демонстрирует нам отсутствие нижнего белья?

Зендайя

Если ты никогда не видела кожаный абажур (мы, признаться, тоже), то вот он - играет роль юбки Зендайи.

Лил Ким

Мы не можем молчать о наряде Лил Ким - БДСМ-госпожи. Ким, сними это немедленно!(с)

Тесса Томпсон

Тесса угадала с цветом, но не с нарядом в целом: красный парашют - не лучшая идея для модного образа.

cosmo.ru