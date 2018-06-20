20 июня 2018

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5 бьюти-лайфхаков, которые помогут скрыть любые недостатки - ФОТО
4 модных фасона шортов, которые подойдут девушкам с полными бедрами <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

09:03

  • 330
4 модных фасона шортов, которые подойдут девушкам с полными бедрами - ФОТО

20 июня 2018 09:03

4 модных фасона шортов, которые подойдут девушкам с полными бедрами - ФОТО

Шорты - настоящий тренд лета 2018, если не брать во внимание джинсовые, которые актуальны каждый теплый сезон. Поэтому даже полные бедра не должны удерживать тебя от того, чтобы быть модной. Обрати внимание на эти 4 фасона.

Черные шорты с завышенной талией

Модный цветочный принт и высокая талия сделают тебя не только модной, но и выгодно подчеркнут твои аппетитные бедра, не подчеркнув ничего лишнего. А черный цвет скроет объем.

Юбка-шорты длиной до середины бедра

Струящиеся и широкие словно юбка шорты - то, что нужно для полных бедер. Ведь объемные вещи всегда создают эффект стройности у того, кто их носит.

Бермуды в полоску

Фасон бермуды идеален тем, что подходит под все типы фигур, потому что не облегает. А белая вертикальная полоска создает оптический эффект, убирая лишний объем.

Джинсовые шорты со сборкой

Слегка собранные возле пояса джинсовые шорты великолепно сядут на полные бедра, не подчеркнут ничего лишнего. Наоборот они красиво подчеркнут объем. Ведь круглые ягодицы сейчас в моде!

edinstvennaya.ua


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