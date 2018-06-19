5 модных вещей, без которых не обойтись летом 2018 - ФОТО

Имея в гардеробе все из списка, ты можешь создать потрясающе модный и женственный образ на лето. Но достаточно и чего-то одного: солнцезащитных очков в модной оправе или стильной сумки.

Соломенная сумочка

Соломенная сумочка перестала быть таким себе пляжным аксессуаром, став одним из трендов весенне-летнего сезона. А это значит, что ею вполне позволительно дополнить даже деловой костюм.

Очки "кошачий глаз"

В моде очки с ретро-оправами: подчеркнуто узкими и вытянутыми, как носили в 1990-е годы. Но если ты не готова к такому радикальному решению, то выбирай очки в более мягкой оправе "кошачий глаз", которые тоже актуальны.

Босоножки с ремешками

Ремешки - это то, что делает летнюю женскую обувь 2018 по-настоящему трендовой. Ты можешь выбрать, как босоножки на каблуке с множеством ремешков, так и удобные сандалии на низком ходу, которые гармонично впишутся в любой ансамбль.

Нежное платье с воланами

Воланы все еще на пике моды, поэтому платье с этой нежной деталью обаятельно должно быть в твоем летнем гардеробе, потому что только его достаточно для создания по-настоящему летнего женственного образа.

Крупные серьги

Крупные серьги - стали самым главным трендом среди украшений на модных показах сезона Весна-Лето 2018. Они хороши тем, что делают образ более стильным и привлекают максимум внимания к лицу.

edinstvennaya.ua