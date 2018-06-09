8 лучших образов Пенелопы Крус для летнего вдохновения - ФОТО

Женственное платье - любимая повседневная униформа Пенелопы Крус. Ей на удивление идут почти все фасоны. Во время Каннского кинофестиваля оскароносная актриса радовала поклонников ежедневными выходами в роскошных, не побоимся этого слова, нарядах. Вне красной дорожки киносмотра она была замечена в не менее эффектных образах, подчеркивающих ее точеную фигуру: голубое летящее платье Chanel, белоснежное структурное Dior, экстремальное мини в горошек Alexandre Vauthier и платье русалки Zac Posen. Мы собрали лучшие образы Пенелопы за последний месяц, чтобы вы не только насладились видом любимой актрисы, но и вдохновились на поиски идеального коктейльного платья.

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