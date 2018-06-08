3 летних образа Айнур Гузель - Следим за трендами сезона - ФОТО

В Баку наступило жаркое лето, а значит пришла пора легких платьев, модных шортиков и ярких топов.

Конечно же, в выборе одежды мы ориентируемся не только на погодные условия, но и на модные тренды сезона.

Lady.Day.Az выбрала три летних образа модного блогера Айнур Гузель, где ярко видны тренды этого сезона.

Тренды: Белая футболка, завязанная на талии. Модная оправа очков. Поясная сумка. Мужской пиджак.

Тренды: Заколка-"крабик". Сумка-корзинка. Яркое платье из натуральной ткани. Джинсовый пиджак.

Тренды: Платье с открытыми плечами. Большие солнцезащитные очки. Панама. Искренняя улыбка.

Нигяр Гасымова