8 июня 2018

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3 летних образа Айнур Гузель - Следим за трендами сезона <span class="color_red">- ФОТО</span>

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8 июня 2018 11:00

3 летних образа Айнур Гузель - Следим за трендами сезона - ФОТО

В Баку наступило жаркое лето, а значит пришла пора легких платьев, модных шортиков и ярких топов.

Конечно же, в выборе одежды мы ориентируемся не только на погодные условия, но и на модные тренды сезона.

Lady.Day.Az выбрала три летних образа модного блогера Айнур Гузель, где ярко видны тренды этого сезона.

Тренды: Белая футболка, завязанная на талии. Модная оправа очков. Поясная сумка. Мужской пиджак.

Тренды:  Заколка-"крабик". Сумка-корзинка. Яркое платье из натуральной ткани. Джинсовый пиджак.

Тренды: Платье с открытыми плечами. Большие солнцезащитные очки. Панама. Искренняя улыбка. 

Нигяр Гасымова 


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