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4 июня 2018 19:01

Что носить летом? – Берем пример с Несрин Джавадзаде - ФОТО

Добившаяся успеха и признания в Турции азербайджанская актриса Несрин Джавадзаде часто мелькает на обложках международного глянца и своим безупречным стилем вполне может считаться иконой стиля.

Несрин Джавадзаде - признанная звезда турецкого арт-хауса, дважды лауреат престижной кинематографической премии "Золотой апельсин", одна из знаковых фигур современного турецкого интеллектуального кино. Своей яркой внешностью и безупречной фигурой актриса никого не оставляет равнодушным к себе.

Мы очень любим просматривать фотосессии актрисы для известных журналов, а также следим за ее повседневными образами. Lady.Day.Az решил собрать несколько самых запоминающихся образов Несрин Джавадзаде и представить своим читателям ее идеальные будничные образы.

  

 

Все гениальное просто. Вот и актриса стильно носит незамысловатые образы - модные джинсы с белой футболкой или блузкой. Стоит сменить кеды на лодочки, как образ становится вечерним. 

Несрин любит естественность, о чем говорят ее густые брови и легкий макияж. Свои образы актриса дополняет большими солнцезащитными очками (никаких узких оправ из 90-х).

  

Конечно же, не забываем о платьях. Летом чайное мини-платье ярких оттенков должно быть в гардеробе каждой.

А если вы предпочитатет что-то более эффектное, то всегда можно повторить образ Несрин в кроп-топе и юбке в тон. 

Нигяр Гасымова 


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