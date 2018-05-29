Dress code – не приговор, а подсказка в определенных условиях - ФОТО

На днях в зале Alinja Excelsior Hotel & Spa Baku состоялось очередное заседание Baku Fashion Club. Организатор клуба Любовь Гуторовой-Пойраз, координатор Ренара Шамсиева в этот раз предложили новый формат общения в рамках клуба - talk show, темой которого была предложена открытая дискуссия "Правила dress code. Советы. Тонкости. Рекомендации" с участием специально приглашённых экспертов в сфере моды.

В этот вечер за столом собрались:

- Севиль Алиева - преподаватель Азербайджанской академии художеств, дипломированный имиджмейкер по персональному и корпоративному стилю;

- Айсель Гусйнова - fashion консультант, совладетельница Sport Concept store;

- Гюльнара Иманова - главный редактор сайта www.lofficielazerbaijan.az;

- Александра Саламакина - дизайнер, владелица бренда Salamakhina;

- Сабина Мирзоева-Атаева - со-основатель онлайн-платформы LuxOut по поддержке азербайджанских дизайнеров;

- Хураман Каплан - дизайнер аксессуаров, основательница бренда Kaplan Accessories;

- Улькер Гусейнова - модельер-дизайнер, владелица бренда Ulker Huseynova;

- Александра Слепцова - general manager at Schwarzkopf Professional Azerbaijan.

В talk show приняли участие известные блогеры, журналисты, начинающие дизайнеры и многие другие, для которых интерес к миру моды стал частью их профессиональной жизни.

Прямая трансляция, ставшая уже неотъемлемой частью заседаний Baku Fashion Club вновь присоединила к собравшимся в уютном зале тех, кто предпочитает следить за собраниями BFC с помощью возможности социальных Сетей.

Открывая майское заседание клуба, Любовь Гуторова-Пойраз после приветственных слов, отметила, что интерес к BFC и поднимаемым в его рамках темам растёт. Более того, она вновь заострила внимание собравшихся, что темы заседаний подбираются с учётом пожеланий самих участников. А посему, организатор и вдохновительница клуба призвала, как и всегда, оставить свои предложения по темам на будущее после настоящего заседания.

После небольшого представления специально приглашённых, координатор клуба Ренара Шамсиева передала слово "в зал", отдельно подчеркнув, что согласно правила клуба, общение происходит на любом удобном для выступающих языке.

Дискуссию открыла Сабина Мирзоева-Атаева, сразу же определив заявленную тему, как одну из самых обширных. И потому для начала предложила определить общепринятые правила, которые и определяют стили dress code. Она сразу же отметила, что во время широкой доступности информации в Internet, можно получить любую информацию по всем нюансам правил dress code. Ведь, мероприятия, приводящиеся в нашем городе, всё чаще сопровождаются определением стиля гостей. Однако, наблюдения не утешительны и приходится признать, в основном полное заявленным dress code, отчего, глядя со стороны можно отметить "пёструю толпу", что чаще всего и "убивает" формат мероприятия.

Севиль Алиева заметила, что нельзя путать dress code и uniform, потому разница колоссальная. Приведя в пример униформу бортпроводников различных авиакомпаний, Севиль ханум заострила внимание, что в них обязательно должна быть национальная подоплёка, делающая её уникальной и узнаваемой. Однако надо принять во внимание, что dress code не всегда оправдывается и его можно не назначать в тех компаниях, где бизнес сопряжён с творческой работой.

В этой мысли её поддержала Александра Саламахина, со своей стороны отметившая, что прописанные правила не должны "убивать" индивидуальность. Просто ко всему надо относиться с тактом и уважением. Ведь внешний вид работника есть формирование имиджа, в том числе и самой компании. Приведя в пример собственную компанию, Александра призналась, что для её работников нет dress code. Единственным условием стала аккуратность и работоспособность.

Гюльнара Иманова выступила как сторонний наблюдатель, заострив внимание собравшихся на том, что индустрия моды нацелена на раскрытие личностной индивидуальности каждого. Оттого, и попытка "вписать всех в один шаблон" заранее обречена на провал. Да, dress code необходим в определённых случаях, когда он становится неотъемлемой частью мероприятия. А в основной своей массе, нынешние реалии таковы, что модный мир сам подталкивает человека на возможность представить себя окружающим так, как "созвучно" ему самому.

Присутствующие блогеры Айсель Мирзоева и Нигяр Керимова активно включившись в дискуссию сразу же указали, что современная pop-up культура настолько заняла широкую аудиторию, что постепенно её влияние стало доминирующим в подборе стиля. Многие через одежду пытаются ретранслировать собственное видение. Порой, откровенно не вписывающееся в общепринятые рамки приличия. Просто, не имея достаточного образования в модной области, многие не могут отличить эпатаж от грамотной собственной индивидуальности.

Взявшая слово Хураман Каплан заострила внимание собравшихся, что аксессуары являются неотъемлемой частью костюма, в том числе, они прописаны в самом dress code. Основное универсальное правило - украшения должны быть грамотно подобраны. И при этом надо учитывать их количество, не превратив себя в "новогоднюю ёлку".

Призвавшая вернуться к изначально заявленным "Правила dress code. Советы. Тонкости. Рекомендации" Александра Слепцова сказала, что правила введения dress code не всегда оправданы. Ведь для руководителя, прежде всего важны эффективность производительности и конечный результат как по времени исполнения задания, так и по качеству. Учитывая, что она сама возглавляет творческую команду, с её точки зрения, совершенно не важно во что одет сотрудник. Главное, чтобы его внешний вид не "конфликтовал" с остальными, создавая напряжённую атмосферу.

Выступившая Улькер Гусейнова, со своей стороны отметила, что в современном азербайджанском обществе бытует страх сочетания цветовой гаммы в одежде. И потому, на многих мероприятиях встречаются люди в "монохроме", пусть и старающиеся придержаться dress code, но выглядящие уныло и не презентабельно. По словам Улькер ханум, обращаться к ярким цветам и принтам в одежде необходимо. Просто во всём должна быть аккуратность и оправданность.

Два часа жаркой дискуссии пролетели незаметно. И если бы не ограниченность по времени, то разговор продолжался бы и дальше. Но подытоживая тему "Правила dress code. Советы. Тонкости. Рекомендации" многие ещё раз призвали всех участников и зрителей "выбиваться из системы", не бояться выражать через одежду внутреннее ощущение себя, проявлять креативность. А самое главное - избавиться от зависимости стороннего мнения, которым всё ещё чуть "грешит" наше общество.

Пресс-секретарь Baku Fashion Club Татьяна Иванаева

Фотограф: Руслан Мамедов