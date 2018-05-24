10 новых идей, с чем носить платье летом - ФОТО

Хоть лукбуки круизных коллекций рассказывают о трендах предстоящей осени, некоторые идеи из них можно заимствовать уже сейчас. Так, в кампейнах Resort 2019 мы нашли несколько интересных вариантов, как можно по-новому носить и с чем сочетать легкие платья.

С БАНДАНОЙ

Valentino Resort 2019

Пьерпаоло Пиччоли превзошел сам себя: круизную коллекцию он посвятил одновременно Риму и Нью-Йорку. Именно поэтому среди образов оказалось необычное сочетание летящего элегантного платья и... шелкового платка, повязанного как бандана. Что ж, мода улиц и античность еще никогда не были так близки.

С СУМКОЙ В ТОН

Etro Resort 2019

Модный прием, который был в хит-параде трендов еще в 1980-м и 2012-м, сегодня, похоже, возвращается. Особый шик - точное попадание не только в оттенок, но и в принт.

С ВОДОЛАЗКОЙ

Tory Burch Resort 2019

Для тех, кто любит многослойность и платья с широкой проймой, этот тренд - настоящее спасение. Сочетайте вещи как похожие по цвету и орнаменту, так и играйте на контрастах, как предлагают в Tory Burch.

С ЖАКЕТОМ

Bottega Veneta Resort 2019

Возможно, этим сочетанием Bottega Veneta нас и не удивил, зато заставил вспомнить о том, что жакет плюс платье-миди - это так романтично! А когда вещи еще и выполнены из одной ткани, это настолько эффектно, что такому идеальному образу позавидовала бы сама Елизавета II.

С МЮЛЯМИ И НОСКАМИ

Just Cavalli Resort 2019

Мюли - хит этого сезона. Их сочетание с носками - еще одна яркая тенденция лета. Если добавить эти аксессуары к платью в цветочек, у вас будут три тренда сезона в одном образе. Идеально для тех, кто хочет прослыть трендсеттером.

ПРОСТО ТАК

Zac Posen Resort 2019

Американский модельер создает платья невероятной красоты, к которым не нужны ни аксессуары, ни даже украшения. Единственное допустимое дополнение - красная помада. Мы просто показали два кадра из лукбука Zаc Posеn Resоrt 2019 как пример того, что иногда минимализм - лучшее решение.

С БОТФОРТАМИ

Givenchy Resort 2019

Почему бы не сочетать легкое платье с ботфортами, как предлагает креативный директор Givenchy Клэр Уэйт Келлер? Лучше всего игра на контрастах удастся в том случае, если платье будет ультракоротким. Так ботфорты предстанут во всей красе.

С ЛЕГИНСАМИ

Jil Sander Resort 2019

Платье вкупе с легинсами будет смотреться еще эффектнее, если вам удастся найти один и тот же принт. Такой аутфит круче любого цветового total-лука, которые, кстати, сегодня тоже на пике моды.

С ПАНАМОЙ

Theory Resort 2019

Модный прием для хайпбистов: на смену бейсболкам этим летом и будущей осенью придут панамы. Вкупе с платьем на тонких бретелях получится интересный аутфит, завершить который лучше всего кроссовками или ботинками на плоской подошве.

C ЗАМШЕВЫМ ЖИЛЕТОМ

Roberto Cavalli Resort 2019

Платье с принтом плюс замшевый жилет с бахромой и сапоги-казаки равно look в стиле бохо. Идеальнее сочетания для похода на музыкальный фестиваль не придумаешь.

elle.ru