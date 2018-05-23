Назван главный тренд в окрашивании этого лета - ФОТО

Последние несколько сезонов в окрашивании царила определенная стабильность: курс на естественность и пастельная гамма, начиная от классической карамели до не теряющего своей актуальности клубничного блонда. Этим летом на смену полюбившимся многим техникам сомбре и шатуш пришло нюдовое окрашивание. Мы расскажем, в чем его особенность и секрет феноменальной популярности.

Появление окрашивания NUDE - вполне закономерное явление. Разрабатывая новые техники, мы в первую очередь ориентируемся на мировые тенденции в сферах fashion и beauty. Так, ни один показ сезона весна-лето 2018 не обошелся без пудровых, песочных, припыленных, замшевых, сандаловых, нюдовых оттенков. #NUDE - один из самых стабильных трендов как в одежде, так и в макияже. Его главные маркеры - пастельная гамма, отсутствие резких переходов и контрастных цветов, натуральные тона и сияющая кожа в макияже.

Пастельная палитра - классика жанра, которая никогда не выходит из моды. Разумеется, парикмахеры также не смогли остаться в стороне. Индустрия устала от контрастных окрашиваний вроде балаяжа и шатуша, которыми пестрит весь Инстаграм. Поэтому мы решили вернуться к натуральности.

#NUDE на волосах - это прежде всего низкий контраст переходов цвета. Сочетание теплых и холодных оттенков, мягкие линии, а в некоторых случаях еле уловимые и видимые только на солнце блики. Кому подходит это окрашивание? Абсолютно всем. Однако прежде чем приступить к окрашиванию, стилист должен провести консультацию и диагностику, чтобы подобрать оттенки, которые будут органичнее всего сочетаться с цветом кожи и глаз.

Как правило, если оттенки нюд правильно подобраны, они создают ощущение "второй кожи", а значит, выглядят максимально естественно. Важно помнить, что нюдовая гамма - это не только светлые тона, но и темные, интенсивность которых зависит не от буйства цвета, а от его натуральности. Окрашивание не должно выглядеть искусственно.

Не забывайте, что #NUDE - это в первую очередь сочетание теплых и холодных оттенков, которое подбирается индивидуально, а значит, ваше окрашивание будет уникальным.

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