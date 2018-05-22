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Замуж за принца - Самые завидные холостяки голубых кровей - ФОТО

22 мая 2018 11:54

Все тренды этого лета - Что носят на Неделе моды в Австралии - ФОТО

Пока все обсуждают свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, на другом конце света, в Сиднее, стартовала Неделя моды. Австралийские модницы наконец-то готовы заявить о себе, показав себя во всей красе в хрониках стритстайла, которые ничуть не уступают фотографиям из Парижа или Милана. Возможно, Сидней станет следующей столицей моды. На местных девушках, которые привыкли к круглогодичному лету, зафиксированы все маст-хэвы этого сезона. Изучайте и запоминайте, как сочетать главные вещи этого лета.

  

  

  

  

  

  

bazaar.ru


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