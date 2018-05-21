21 мая 2018

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Фото дня - 48-летняя Дженнифер Лопез в прозрачных брюках произвела фурор в Лас-Вегасе

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Фото дня - 48-летняя Дженнифер Лопез в прозрачных брюках произвела фурор в Лас-Вегасе
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Шахназ Агаева: «Все женщины на моих картинах - это я» - ИНТЕРВЬЮ

21 мая 2018 19:26

Фото дня - 48-летняя Дженнифер Лопез в прозрачных брюках произвела фурор в Лас-Вегасе

Если в повседневной жизни Дженнифер Лопез предпочитает удобные костюмы из кашемира и трикотажа, то на красной дорожке дает волю фантазии и из раза в раз любит подчеркивать свою точеную фигуру.

Вот и вчера, выступив на церемонии Billboard Music Awards - 2018 в мини и ботфортах, Джей Ло продолжила отмечать выход своего нового сингла Dinero и отправилась на вечеринку в отель Spago в Лас-Вегасе. По пути Дженнифер успела переодеться и предстала перед собравшимися в белоснежном комбинезоне: главным акцентом образа стали почти прозрачные брюки, демонстрирующие стройные ноги 48-летней дивы - уверены, и лет 30 спустя Джей Ло будет блистать в откровенных мини, собирая заслуженные комплименты.

bazaar.ru


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