21 мая 2018

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Сколько стоило свадебное платье Меган Маркл? - ФОТО
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21 мая 2018 09:56

Звезды на Billboard Music Awards-2018 - ФОТО

В эти выходные все мировое внимание, без преувеличения, было приковано к свадебной церемонии принца Гарри и Меган Маркл, а вот в ночь с 20 на 21 мая интерес к Великобритании несколько поутих и поклонники современной музыки переключились на Лас-Вегас, принимающий ежегодную церемонию Billboard Music Awards.

На красной дорожке MGM Grand Garden Arena в этот вечер блистали Тейлор Свифт, получившая награду в номинации "Лучший артист", неувядающая Дженнифер Лопес в откровенном платье из кожи рептилии и ботфортах в тон, Мила Кунис в черно-серебристом мини и с новой прической - актриса обзавелась густой челкой, Кристина Агилера и многие другие. Не смог пропустить знаковое музыкальное событие и Джон Ледженд, 17 мая ставший отцом во второй раз - и хотя на этот раз он не был номинирован, его супруга Крисси Тайген поделилась в Инстаграме снимком их новорожденного сына Майлза, чем не приятная награда?

bazaar.ru


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