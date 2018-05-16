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Что носить летом - Брюки-палаццо - ФОТО

Ежесезонно тренды и тенденции меняются. Если весной в моде были узкие штаны с высокой талией, то сейчас стилисты призывают обзавестись самыми модными брюками на лето 2018 - брюками-палаццо. Как носить самые модные брюки и выглядеть при этом стильно, читайте в нашей статье.

  

  

Стилисты предлагают носить брюки-палаццо со свободными блузами и рубашками. Под такой образ лучше всего надевать обувь на низком ходу: босоножки гладиаторы, лодочки или мюли.

Для более повседневного образа надевайте брюки-палаццо со стильными майками и кроп-топами. Лучше всего сочетать топ и майку в цвет с брюками либо же выбирать нейтральные и однотонные оттенки.

  

 

А если за окном прохладная погода, тогда обратите внимание на такой образ: брюки-палаццо + яркий свитшот. Такой образ не только сделает вас модной, но и согреет в прохладную погоду летом.

Если вы собрались на деловую встречу или в офис, тогда попробуйте сочетать брюки-палаццо с однотонными футболками. Лучше всего выбирать яркие и светлые тона в сочетании с модным жакетом.

Ivona.bigmir.net


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