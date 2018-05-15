5 модных платьев на лето, которые должны быть у вас в гардеробе - ФОТО

Когда за окном теплая и солнечная погода, хочется надеть вещи, которые максимально свободные, легкие и не сковывают движения. Отличным вариантом в жаркую погоду станут стильные платья. И если вы в поиске модных платьев на лето, тогда ознакомьтесь с трендами и тенденциями 2018 года.

Шифоновое платье

В 2018 году стилисты предлагают присмотреться к легким шифоновым платьям. Такой наряд станет прекрасным вариантом для прогулки, свидания, торжества и мероприятия.

Цветочный рисунок

Если вы в поисках романтического и женственного платья, тогда ваш вариант - платье с цветочным принтом. Такой наряд стилисты предлагают носить с босоножками на низком ходу, либо же со стильными кедами.

Платье-рубашка

Прекрасная альтернатива, если вы ищите свободное, универсальное платье, которое можно надеть как на прогулку, так и в офис. Попробуйте комбинировать такое платье с босоножками, мюлями, лодочками и балетками.

Плиссированное платье

Платья с аккуратными складками хорошо будут смотреться как с обувью на низком ходу, так и на каблуке - выбирайте на свой вкус!

Платье с рюшами и воланами

Наряды с таким декором снова в моде летом в 2018 году. Платья с рюшами могут прекрасно добавить объем в тех местах, где его не хватает: например в зоне декольте либо же в бедрах.

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