Невероятной образ Айшварии Рай на красной дорожке в Каннах - ФОТО

Выхода Айшварии Рай на красную дорожку Каннского кинофестиваля традиционно ждут с особым нетерпением. После прошлогоднего триумфа в небесно-голубом платье восточной принцессы на этот раз легендарная индийская актриса появилась на красной дорожке Дворца фестивалей и конгрессов в сиреневом платье силуэта русалка с длинным шлейфом и принтом, чем-то напоминающим оперение жар-птицы.

Волосы главной музы Каннского фестиваля стилисты вытянули утюжком и уложили назад при помощи невесомого масла. В макияже основной акцент был сделан на глаза: их красивый миндалевидный разрез визажисты подчеркнули при помощи синих блесток и черного гелевого лайнера, немного вытянув и приподняв уголок стрелки по направлению к вискам. Графичную форму бровей восточной красавицы очертили карандашом с эффектом микроблейдинга, а выразительности лицу придали, акцентировав скулы персиковыми румянами и хайлайтером. Финальный штрих - алая помада и тщательно прорисованный контур для придания губам дополнительного объема.

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