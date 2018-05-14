14 мая 2018

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Названо самое дорогое платье Каннского кинофестиваля <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Названо самое дорогое платье Каннского кинофестиваля - ФОТО
Невероятной образ Айшварии Рай на красной дорожке в Каннах <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Невероятной образ Айшварии Рай на красной дорожке в Каннах - ФОТО
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14 мая 2018 11:33

Невероятной образ Айшварии Рай на красной дорожке в Каннах - ФОТО

Выхода Айшварии Рай на красную дорожку Каннского кинофестиваля традиционно ждут с особым нетерпением. После прошлогоднего триумфа в небесно-голубом платье восточной принцессы на этот раз легендарная индийская актриса появилась на красной дорожке Дворца фестивалей и конгрессов в сиреневом платье силуэта русалка с длинным шлейфом и принтом, чем-то напоминающим оперение жар-птицы.

  

Волосы главной музы Каннского фестиваля стилисты вытянули утюжком и уложили назад при помощи невесомого масла. В макияже основной акцент был сделан на глаза: их красивый миндалевидный разрез визажисты подчеркнули при помощи синих блесток и черного гелевого лайнера, немного вытянув и приподняв уголок стрелки по направлению к вискам. Графичную форму бровей восточной красавицы очертили карандашом с эффектом микроблейдинга, а выразительности лицу придали, акцентировав скулы персиковыми румянами и хайлайтером. Финальный штрих - алая помада и тщательно прорисованный контур для придания губам дополнительного объема.

elle.ru


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